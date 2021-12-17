3.68 BYN
Пра надвор'е: 18 снежня - дзень Савы
Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначала няўстойлівая паветраная маса. Амаль па ўсёй краіне прайшлі невялікія ападкі - дождж і мокры снег. На асобных участках дарог захоўваецца галалёдзіца. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.
18 снежня - дзень Савы. У гэты дзень назіралі, як дым з пячной трубы выходзіць, па ім прадказвалі надвор'е. Калі адразу ўверх ідзе, нібы стаўбом уздымаецца, чакай марознае надвор'е. Калі ж волакам ідзе, нібыта засцілае зямлю, будзе непагадзь.