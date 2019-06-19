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Пра надвор'е

Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначаў антыцыклон з цэнтрам над тэрыторыяй нашай краіны. У дзённыя гадзіны месцамі па Брэсцкай і Гомельскай абласцях максімальная тэмпература паветра дасягала 30 градусаў цяпла. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон – ад спакойнага да слабаўзбуранага.

І некалькі народных прымет: цёплае надвор'е - жыта ўродзіцца. Калі ў гэты дзень гром доўга грыміць - непагадзь надоўга, а калі ён пераходзіць з месца на месца - будзе град і холад.

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