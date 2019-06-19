Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначаў антыцыклон з цэнтрам над тэрыторыяй нашай краіны. У дзённыя гадзіны месцамі па Брэсцкай і Гомельскай абласцях максімальная тэмпература паветра дасягала 30 градусаў цяпла. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон – ад спакойнага да слабаўзбуранага.