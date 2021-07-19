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Пра надвор'е
Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначала вобласць паніжанага атмасфернага ціску, па паўднёвым усходзе адчувалася ўздзеянне атмасфернага фронту, там месцамi прайшлi моцныя лiунi. У асобных раёнах краіны адзначалiся навальнiцы.
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.
Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага. Некалькі народных прыкмет: удзень неба мутнее, становіцца бялявым - перад непагаддзю. Павукі плятуць павуцінне з асаблівай стараннасцю - перад устойлівым сухім надвор'ем.
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