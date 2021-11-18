Пра надвор'е - 19 лістапада ў народным календары Павел і Варлаам

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.

19 лістапада ў народным календары Павел і Варлаам. У гэты дзень казалі: “Зіма на ногі становіцца” і прыкмячалі: "Калі снег пойдзе - зіму трэба чакаць снежную".

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Пінску ў 1965 годзе - больш за 21 градус марозу, а самы цёплы дзень у 1996 - у Брэсце тэрмометры паказалі больш як 16 градусаў вышэй за нуль.