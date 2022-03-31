Пра надвор’е - 1 красавіка ў народным календары Дар’я Вясенняя

Сёння надвор’е на тэрыторыі Беларусі вызначалі атмасферныя франты. Ноччу і раніцай месцамі адзначалася наліпанне мокрага снегу, на асобных участках дарог галалёдзіца. Днём у многіх раёнах краіны парывісты вецер.



Заўтра на тэрыторыі нашай краіны прагназуецца адпаведнае геамагнітнае становішча: ад пачатку сутак і прыкладна да 6 гадзін раніцы прагназуецца магнітная бура, далей геамагнітны фон будзе ўзбураным. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да свайго самаадчування.



Заўтра ў народным календары Дар’я Вясенняя. Прыкмячалi: якое надвор'е 1 красавіка, такое надвор'е будзе 1 кастрычніка. Цёплы і ясны дзень - сухое і ветранае лета.