ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Пра надвор’е" - 1 мая адзначаецца прысвятак Кузьма

Сёння надвор’е на тэрыторыі Беларусі вызначала зона павышанага атмасфернага ціску, якая сфарміравалася ў халоднай паветранай масе. Істотных ападкаў па краіне не адзначалася. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фонслабаўзбураны.

1 мая адзначаецца прысвятак Кузьма. Калі ў гэты дзень пасадзіць часнок і іншыя караняплоды, яны вырастуць смачнымі. А рабіць гэта стараліся ў поўню. Лічылася, што агародніна пойдзе не ў траву, а больш у корань. Таксама ў дзень Кузьмы варта сеяць моркву і буракі.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все