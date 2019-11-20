Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі ў асноўным вызначала вобласць павышанага атмасфернага ціску, якая сфарміравалася ў вільготнай паветранай масе. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах краіны адзначаўся туман. 21 лістапада ў народным календары Міхайлаў дзень. З Міхайлавым днём звязвалі і пацяпленні ў надвор’і - так званыя Міхайлавы адлігі. "З Міхайлы зіма не стаіць, зямля не мерзне". "На Міхайлу раздарожжа - да зімовага Міхайлы шляху не будзе". І вось яшчэ такая прыкмета: "Міхайла ў інеі прыйдзе - снежная зіма наступае, а калі туманам Міхайла спавіты - быць адлізе".