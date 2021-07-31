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Пра надвор'е - глядзі восень па Макрыні
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.
У першы дзень жніўня ў народным календары Макрыны. Казалі: “Глядзі восень па Макрыні”. Прыкмячалі, калі добры дзень на Макрыны, добрая і сухая восень чакаецца, а калі дождж, то і восень будзе мокрая. Моцны вецер і пераменная воблачнасць адпавядаюць пераменліваму надвор’ю восені.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Мар'інай Горцы ў 1968 годзе - каля плюс 4 градусаў, а самы цёплы дзень у 1936 - у Васілевічах тэрмометры паказвалі больш за 35 градусаў вышэй за нуль.
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