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Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не чакаецца.
Геамагнітны фон ад узбуранага ўначы да слабаўзбуранага на працягу астатняга часу сутак.
1 кастрычніка ў народным календары Арына ці Ірына. У гэты дзень заўважалі: калі дзікія гусі адлятаюць на поўдзень ды чуюцца іх крыкі з вышыні -зіма прыйдзе хутка і будзе доўгай ды халоднай.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 1 кастрычніка: самая халодная ноч была ў Віцебску ў 1976 годзе - звыш 8,5 градуса марозу, а самы цёплы дзень у 1991-м - у Мазыры тэрмометры паказалі больш за 26,5 градуса вышэй за нуль.
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