Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнiтны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: зацяжныя заходнія вятры - да працяглых ападкаў. Нізкі атмасферны ціск хутка падае пры ўсходнім ветры - да пахаладання.

Інфармацыя з гісторыіі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Слаўгарадзе ў 1979 годзе - больш за 15 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1968 - у Брэсце тэрмометры паказалі амаль 18 градусаў вышэй за нуль.