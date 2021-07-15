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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца.

Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: калі камары і машкара лётаюць кругамі, у бліжэйшыя сем сутак будзе стаяць добрае надвор'е. Чым вышэй слімакі ўзбіраюцца на расліны, тым мацнейшы будзе дождж.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Лынтупах у 1977 годзе - усяго плюс 4 градусы, а самы цёплы дзень у 1994-м - у Стоўбцах тэрмометры паказалі больш за плюс 36 градусаў.


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