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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад узбуранага ноччу да слабаўзбуранага на працягу астатняга часу сутак.

Некалькі народных прыкмет: павук сядзіць нерухома ў сярэдзіне павуціння - да дажджу. Сузор'е Вялікай Мядзведзіцы размешчана нізка - да позняга лістападу.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая нізкая начная тэмпература паветра была на станцыі Палеская 1996 годзе - усяго каля 2 градусаў цяпла, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў 2001 у Лельчыцах - амаль плюс 36 градусаў.


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