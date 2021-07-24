Пра надвор'е - у народным календары заўтра - Прокл і каталіцкі Якуб

У народным календары заўтра два прысвяткі - Прокл і каталіцкі Якуб. Казалі: "На Якуба грэе люба". Існавалі і прыкметы пра надвор’е: які Якуб да поўдня, такая да снежня зіма. Калі раніцай моцная раса і туман - астатак лета будзе сухім і гарачым. Начная раса не прасыхае - да навальніцы.