ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Пра надвор'е - у народным календары заўтра - Прокл і каталіцкі Якуб

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон слабаўзбураны.

У народным календары заўтра два прысвяткі - Прокл і каталіцкі Якуб. Казалі: "На Якуба грэе люба". Існавалі і прыкметы пра надвор’е: які Якуб да поўдня, такая да снежня зіма. Калі раніцай моцная раса і туман - астатак лета будзе сухім і гарачым. Начная раса не прасыхае - да навальніцы.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была на станцыі Палескай у 1979 годзе - усяго каля 4 градусаў цяпла. А самы цёплы дзень у 1960-м - у Гомелі слупкі тэрмометраў падняліся да плюс 36 градусаў.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все