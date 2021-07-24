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Пра надвор'е - у народным календары заўтра - Прокл і каталіцкі Якуб
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.
Геамагнітны фон слабаўзбураны.
У народным календары заўтра два прысвяткі - Прокл і каталіцкі Якуб. Казалі: "На Якуба грэе люба". Існавалі і прыкметы пра надвор’е: які Якуб да поўдня, такая да снежня зіма. Калі раніцай моцная раса і туман - астатак лета будзе сухім і гарачым. Начная раса не прасыхае - да навальніцы.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была на станцыі Палескай у 1979 годзе - усяго каля 4 градусаў цяпла. А самы цёплы дзень у 1960-м - у Гомелі слупкі тэрмометраў падняліся да плюс 36 градусаў.
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