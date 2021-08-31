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Пра надвор'е

Заўтра на тэрыторыі Беларусі прагназуецца адпаведнаегеамагнітнае становішча: ад пачатку сутак геамагнітны фон ўзбураны, прыкладна з 3:00 да 6:00 чакаецца магнітная бура, далей прыкладна да 9:00 зноў узбураны, а пасля 9:00 на працягу астатняга часу сутак слабаўзбураны.

Некалькі народных прыкмет. Прыкмячалі: якое надвор'е ў першы дзень верасня, такой будзе і ўся восень. Вецер, што дзьме ў гэты дзень з поўдня, абяцае добры ўраджай аўса.

Рэдкія аблокі - да яснага і халоднага надвор'я.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на першы дзень восені: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Клічаве ў 2001 годзе - 0,5 градуса марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Жыткавічах ў 2015 годзе - больш за 35,5 градуса цяпла.

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