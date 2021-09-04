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Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.
Геамагнітны фон слабаўзбураны.
5 верасня ў народным календары пазначаны прысвятак, які называецца Лупа. Прыкмячалі, калі ў гэты дзень жураўлi на поўдзень пацягнуліся, будзе ранняя зіма. Таксама глядзелі, як ляцяць жураўлi: нізка - зіма будзе цёплая, а калі высока, то халодная зіма чакаецца.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 5 верасня: самая халодная ноч была ў Васілевічах у 1901 годзе - 0,7 градуса марозу, а самы цёплы дзень у Высокім у 1954-м - тэрмометры паказалі амаль плюс 31 градус.
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