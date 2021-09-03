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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: сонечны дзень - да цёплай восені. Калі туман хутка знікае ў промнях сонца - добрае надвор'е ўсталюецца надоўга.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая нізкая начная тэмпература паветра была на станцыі Палеская у 1997 годзе - 0,4 градуса марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Мар'інай Горцы ў далёкім 1897 годзе - амаль 31 градус цяпла.

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