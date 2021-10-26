Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

Некалькі народных прыкмет: падзьмуў паўночны вецер - будзе мокрае надвор'е. Калі дзень сухі, то і наступнае лета сухім будзе. Яркія зоркі - да добрага ўраджаю.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Мінску ў 1912 годзе - больш за 11 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1949 - у Жыткавічах тэмпература паветра дасягнула 21 з паловай градуса вышэй за нуль.