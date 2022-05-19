3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Пра надвор’е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.
20 мая ў народным календары Антоній. Казалі: "На Святы Антоній сей авёс для коней, а як удасца, дык і прадасца ". А таксама прыкмячалі: "Калі ўначы па вадзе і ў нізінах сцелюцца туманы, якія знікаюць пасля ўсходу сонца, - да добрага надвор'я ".
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была Докшыцах у 2002 годзе - амаль 3 градусы марозу, а самы цёплы дзень у 1979-м - у Васілевічах тэрмометры паказалі 31 градус вышэй за нуль.
Президент
Все
Александр Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента
Лукашенко попросил журналистов кое-что передать руководителям СМИ
"Уже достаточно" - Лукашенко высказался о собранных 1,5 млн подписей за его выдвижение на выборах
Лукашенко на встрече с инициативной группой: Честно мне напишите, что сказали люди
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей