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Пра надвор’е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.

20 мая ў народным календары Антоній. Казалі: "На Святы Антоній сей авёс для коней, а як удасца, дык і прадасца ". А таксама прыкмячалі: "Калі ўначы па вадзе і ў нізінах сцелюцца туманы, якія знікаюць пасля ўсходу сонца, - да добрага надвор'я ".

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была Докшыцах у 2002 годзе - амаль 3 градусы марозу, а самы цёплы дзень у 1979-м - у Васілевічах тэрмометры паказалі 31 градус вышэй за нуль.

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