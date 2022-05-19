Пра надвор’е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.

20 мая ў народным календары Антоній. Казалі: "На Святы Антоній сей авёс для коней, а як удасца, дык і прадасца ". А таксама прыкмячалі: "Калі ўначы па вадзе і ў нізінах сцелюцца туманы, якія знікаюць пасля ўсходу сонца, - да добрага надвор'я ".