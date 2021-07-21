Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі ноччу вызначала зона павышанага атмасфернага ціску, раніцай і днём - атмасферны фронт. У асобных раёнах краіны адзначаліся навальніцы. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.



Некалькі народных прыкмет: ноччу на небе месяц пацямнеў - увесь канец ліпеня будуць ісці дажджы. Раса дробная, без туману - днём магчымы лівень.