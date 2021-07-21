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Пра надвор'е

Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі ноччу вызначала зона павышанага атмасфернага ціску, раніцай і днём - атмасферны фронт. У асобных раёнах краіны адзначаліся навальніцы. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

Некалькі народных прыкмет: ноччу на небе месяц пацямнеў - увесь канец ліпеня будуць ісці дажджы. Раса дробная, без туману - днём магчымы лівень.

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