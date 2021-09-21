Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

І некалькі народных прыкмет: доўгае павуцінне ляціць - да яснай восені і няхуткага снегу. З'яўленне камароў позняй восенню - да мяккай зімы. Позні і дружны лістапад - да суровай і працяглай зімы.