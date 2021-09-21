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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

І некалькі народных прыкмет: доўгае павуцінне ляціць - да яснай восені і няхуткага снегу. З'яўленне камароў позняй восенню - да мяккай зімы. Позні і дружны лістапад - да суровай і працяглай зімы.

Ну а зараз пра надвор'е на найбліжэйшы час, але спачатку інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Полацку ў 1976 годзе - звыш 4 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Брагіне ў 2018 - амаль 27,5 градуса цяпла.

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