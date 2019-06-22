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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны. Некалькі народных прыкмет: на лісце вярбы з'яўляюцца кропелькі ліпкага соку - да хуткай непагадзі. Калі ў навальніцу перад сінімі хмарамі бегалі белыя - чакай граду.

Крыху цікавай інфармацыі з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Гродне ў 1983 годзе - 1 з паловай градус цяпла, а самы цёплы дзень у 1964 - у Беразіно тэрмометры паказалі звыш 35 градусаў цяпла.

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