"Пра надвор’е" - 22 лістапада ў народным календары Матрона

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусіне прагназуецца. Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.

22 лістапада ў народным календары Матрона. Кажуць, што з Матроны становіцца зіма. Прыкмячалі: калі на Матрону іней на дрэвах увесь дзень - блізка маразы, з’явіўся туман - блізка адліга.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Горках у 1998 годзе - амаль 24 з паловай градусы марозу, а самы цёплы дзень у 1951-м - у Брэсце тэрмометры паказалі больш за 14 градусаў цяпла.