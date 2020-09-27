Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.Геамагнітны фон -слабаўзбураны. 24верасня ў народным календары - Тадора. Казалі: "На Тадору ўсякае лета канчаецца і не кожнае лета да Тадоры дацягне". І прыкмячалі: "Пчолы не жадаюць супакойвацца, лётаюць па імшаніку - да зацяжной восені і позняй зімы. Калі лістапад пачаўся позна, суровая і доўгая зіма чакаецца".