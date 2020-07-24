Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца Геамагнітны фон - слабаўзбураны. У народным календары заўтра два прысвяткі - Прокл і каталіцкі Якуб. Казалі: "На Якуба грэе люба". Існавалі і прыкметы пра надвор’е: "Які Якуб да паўдня, такая да снежня зіма. Калі раніцай моцная раса і туман - астатак лета будзе сухім і гарачым. Начная раса не прасыхае - да навальніцы". Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была на станцыі Палеская ў 1979 годзе - каля 4 градусаў цяпла, а самы цёплы дзень - у 1960, у Гомелі тэрмометры падняліся да 36 градусаў.



