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Пра надвор’е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.
25 чэрвеня ў народным календары пазначаны два прысвяткі - Пётр i Анапрэй. Згодна з народнымі прыкметамі, у гэты дзень сонца скарачае свой ход, робіць паварот. Казалі: "З Пятра Паварота сонца пайшло на зіму, а лета на спякоту". У гэты дзень заўсёды пачыналася сяўба грэчкі. Казалі: "Хто на Нупрэя пасее грэч, той будзе бліны печ".
Зараз пра надвор'е на найбліжэйшы час, але спачатку інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Васілевічах у 1910 годзе - менш за 2 з паловай градусы цяпла, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Брагiне ў 1957 - звыш 33 градусаў цяпла.
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