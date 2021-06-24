Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

25 чэрвеня ў народным календары пазначаны два прысвяткі - Пётр i Анапрэй. Згодна з народнымі прыкметамі, у гэты дзень сонца скарачае свой ход, робіць паварот. Казалі: "З Пятра Паварота сонца пайшло на зіму, а лета на спякоту". У гэты дзень заўсёды пачыналася сяўба грэчкі. Казалі: "Хто на Нупрэя пасее грэч, той будзе бліны печ".

Зараз пра надвор'е на найбліжэйшы час, але спачатку інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Васілевічах у 1910 годзе - менш за 2 з паловай градусы цяпла, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Брагiне ў 1957 - звыш 33 градусаў цяпла.