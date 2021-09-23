Пра надвор'е - ﻿24 верасня ў народным календары Тадора

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца.

24 верасня ў народным календары Тадора. Казалі: на Тадору ўсякае лета канчаецца і не кожнае лета да Тадоры дацягне. І прыкмячалі: пчолы не жадаюць супакойвацца, лётаюць па імшаніку - да зацяжной восені і позняй зімы. Калі лістапад пачаўся позна, суровая і доўгая зіма чакаецца.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Брагіне ў 2019 годзе - амаль 6,5 градуса марозу, а самы цёплы дзень у 2015-м - у Гомелі тэрмометры паказалі больш за 29 градусаў вышэй за нуль.