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Пра надвор'е

Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначала зона павышанага атмасфернага ціску. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах краіны адзначаліся туман і галалёд, на дарогах месцамі галалёдзіца.

26 сакавіка магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

Некалькі народных прыкмет: туман з раніцы - да дажджлівага, непагодлівага лета. Дзень выдаўся сонечным - на ўраджай збожжавых.

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