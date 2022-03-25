Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначала зона павышанага атмасфернага ціску. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах краіны адзначаліся туман і галалёд, на дарогах месцамі галалёдзіца.



26 сакавіка магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.



Некалькі народных прыкмет: туман з раніцы - да дажджлівага, непагодлівага лета. Дзень выдаўся сонечным - на ўраджай збожжавых.