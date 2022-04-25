3.68 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
Пра надвор'е | 25.04.2022
25 красавіка надвор’е на тэрыторыі Беларусі вызначалі атмасферныя франты і няўстойлівыя цёплыя паветраныя масы. На большай частцы краіны прайшлі кароткачасовыя дажджы, удзень месцамі адзначаліся навальніцы, пры навальніцах - парывісты вецер.
26 красавіка магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.
Некалькі народных прыкмет: калі ўсюды распусціліся залаціста-жоўтыя першацветы - хутка прыйдуць па-сапраўднаму цёплыя дні. Калі зязюля крычыць гучна і працяжна, гэта абяцае набліжэнне цёплых дзён.