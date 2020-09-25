Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад узбуранага ўначы да слабаўзбуранага на працягу астатняга часу сутак. У народным календары заўтра Карнілій. Казалі, што пасля Карнілія карані ў зямлі больш не растуць, таму абавязкова ўся каранёвая гародніна да гэтага часу павінна быць выкапанай з зямлі. У гэты дзень прыкмячалi: вецер змяніў напрамак з усходняга на заходні - хутка будзе дождж. Калі да гэтага дня ўсе гракі адляцелi на поўдзень - хутка пойдзе снег.



