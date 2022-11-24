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"Пра надвор’е" - 25 лістапада - каталіцкі прысвятак - Кацярына
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусіне прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.
25 лістапада - каталіцкі прысвятак - Кацярына. Казалі: прыйшла Кацярына -прыйдзе і пярына. Лічылася, калі ў гэты дзень будзе ісці снег, або дождж -тады аж да Грамніц зацягнуцца адлігі.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Вернядзвінску ў 1965 годзе - амаль 24 градусы марозу, а самы цёплы дзень у 1980-м - у Брэсце тэрмометры паказалі больш за 13 градусаў цяпла.
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