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Пра надвор'е

27 студзеня магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

Некалькі народных прыкмет: іней на дрэвах - чакай пацяплення; снегапад у гэты дзень - на адлігу; ярка мігацяць зоркі - да моцных маразоў.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Езярышчы у 2010 годзе - амаль 33 градусы марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Брэсце ў 1983-м - 10 градусаў цяпла.

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