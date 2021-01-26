Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.



Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.



І некалькі народных прыкмет: іней на дрэвах - да пацяплення. Снегапад у гэты дзень - да адлігі. Ярка мігацяць зоркі - да моцных маразоў.



Зараз пра надвор'е на найбліжэйшы час, але спачатку інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Езярышчы ў 2010 годзе – амаль 33 градусы марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Брэсце ў 1983 – 10 градусаў цяпла.



