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Пра надвор'е

27 красавiка магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.

І некалькі народных прыкмет: атмасферны ціск доўга не мяняецца - надвор'е зменіцца няхутка; калі дзень цёплы - чакай хуткага пахаладання.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Мінску ў 1924 годзе - 6,5 градуса марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Жыткавічах у 2013-м - больш за 29 градусаў цяпла.

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