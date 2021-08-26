27 жніўня ў народным календары прысвятак Міхей. У гэты дзень назіралі за надвор’ем і рабілі прагнозы на верасень. Галоўнае, каб не было буры ці моцнага ветру. А калі такое здарыцца, чакай дажджлівы верасень. І наадварот. Казалі: "Ціхі вецер у сад - сухая восень у лес".