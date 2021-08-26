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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - слабаўзбураны.

27 жніўня ў народным календары прысвятак Міхей. У гэты дзень назіралі за надвор’ем і рабілі прагнозы на верасень. Галоўнае, каб не было буры ці моцнага ветру. А калі такое здарыцца, чакай дажджлівы верасень. І наадварот. Казалі: "Ціхі вецер у сад - сухая восень у лес".

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Докшыцах ў 1984 годзе - 0,5 градуса марозу, а самы цёплы дзень у 2016-м - у Жлобіне тэрмометры паказалі плюс 31 градус.


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