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Пра надвор'е

28 снежня магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад узбуранага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: сінія плямы над лесам узмацняюцца - чакай адлігі; заходні вецер зімой прыносіць цяпло; чырвоная зара - будзе мароз.

Цікавая інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Мазыры ў 1996 годзе - больш за 31 градус марозу, а самы цёплы дзень у 1983-м - у Брэсце тэрмометры паказалі 11 градусаў цяпла.

Фото: pexels.com

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