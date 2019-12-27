Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначалі атмасферныя франты і халодная паветраная маса з паўночнага захаду Еўропы. Месцамі па краіне прайшоў моцны мокры снег. Адзначалася наліпанне мокрага снегу. На дарогах галалёдзіца. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.



Некалькі народных прыкмет: днём моцны мароз, а вечарам раптам пацяплела - да сцюжы. Чырвоныя вясёлкі на небе - да моцнага марозу. Калі ўначы быў іней - удзень снегу не будзе. Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 28 снежня: самая халодная ноч была ў Мазыры ў 1996 годзе - амаль 32 градусы марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Брэсце ў 1983 - 11 градусаў цяпла.



