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Пра надвор'е

28 сакавiка магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

І некалькі народных прыкмет: вераб'і гучна цвыркаюць - да сонечнага надвор'я. Яркі захад абяцае шэраг дажджлівых дзён. Прылёт жаўрука - да цяпла.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Полацку ў 1962 годзе - звыш 21 градуса марозу, а самы цёплы дзень у 1903 - у Мар'інай Горцы тэрмометры паказалі амаль 20,5 градуса цяпла.

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