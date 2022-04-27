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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

28 красавіка ў народным календары пазначаны прысвятак з назвай Пуд. Пчаляры ў гэты дзень аглядалі вуллі. Калі многа пчол загінула пасля зімы, грэчка не ўродзіцца, а калі добра перазімавалі пчолкі - чакай добры ўраджай.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Бярэзінскім запаведніку ў 1978 годзе - звыш 7 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Брэсце ў 2012-м - 29 з паловай градусаў цяпла.

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