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"Пра надвор’е": 27 верасня ў народным календары Узвіжанне

Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначала зона павышанага атмасфернага цiску. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах краіны сгушчаўся туман.

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

27 верасня ў народным календары Узвіжанне. Свята закрывання зямлі на зіму. Казалі: "На Узвіжанне восень зіме насустрач рухаецца". Прыкмячалі: калі на Узвіжанне насякомыя глыбока ў зямлю хаваюцца - чакаецца халодная зіма. Калі ў гэты дзень вецер з поўначы - лета будзе цёплае.

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