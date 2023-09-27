"Пра надвор’е": 28 верасня - Мікіта

Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначала перыферыя антыцыклон. Ападкаў па краіне не адзначалася. У начныя гадзіны ў асобных раёнах згушчаўся туман.

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - слабаўзбураны.

Заўтра ў народным календары прысвятак з назвай Мікіта. І прыкметы: "Журавы адляцелі - праз тры тыдні чакайце першых сапраўдных маразоў. Галінкі елак апушчаны ўніз - да дажджу. Калі гусі ў гэты дзень адлятаюць, то на Пакравы будзе мароз, а калі не, то зіма пазней стане".