Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - слабаўзбураны. Некалькі народных прыкмет: "Вясёлка ўвечары ў гэты дзень - да добрага надвор'я, а барвовы захад - да моцнага ветру і непагадзі". Крыху цікавай інфармацыі з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была на Нарачы ў 2007 годзе - крыху больш чым 4 з паловай градусы цяпла, а самы цёплы дзень - у 1917-м у Васілевічах тэрмометры паказалі 34 градусы цяпла.