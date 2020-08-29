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Пра надвор'е

Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі ў асноўным вызначала зона павышанага атмасфернага ціску, якая сфарміравалася ў халаднаватым паветры, па паўночна-заходняй палове краіны адчувалася ўздзеянне франтальных падзелаў з Заходняй Еўропы. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах адзначаўся туман, удзень месцамі навальніцы. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - слабаўзбураны. Некалькі народных прыкмет: калі раніцай туман і раса, то ўдзень будзе добрае надвор'е; зоркі вельмі моцна ззяюць - можна чакаць яснага дня; зоркі здаюцца маленькімі - да змены напрамку ветру і непагадзі.

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