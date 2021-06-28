Пра надвор’е: 29 чэрвеня ў народным календары Ціхан

Казалі, што на Ціхана заціхаюць усе пеўчыя птушкі, акрамя салаўя. І прыкмячалі: туман з вечара апускаецца ўніз і кладзецца на зямлю - палепшыцца надвор'е.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была на станцыі Палескай у 1977 годзе - 3,5 градуса цяпла, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Лельчыцах у 1963 годзе - больш за 35 градусаў.