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Пра надвор’е: 29 чэрвеня ў народным календары Ціхан
Лічылася, нібыта зямля ў гэты дзень запавольвае свой рух на арбіце.
Нават прымаўка існуе: на святога Ціхана сонца ледзве дыхае.
Казалі, што на Ціхана заціхаюць усе пеўчыя птушкі, акрамя салаўя. І прыкмячалі: туман з вечара апускаецца ўніз і кладзецца на зямлю - палепшыцца надвор'е.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была на станцыі Палескай у 1977 годзе - 3,5 градуса цяпла, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Лельчыцах у 1963 годзе - больш за 35 градусаў.
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