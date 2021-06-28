ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Пра надвор’е: 29 чэрвеня ў народным календары Ціхан

Лічылася, нібыта зямля ў гэты дзень запавольвае свой рух на арбіце.

Нават прымаўка існуе: на святога Ціхана сонца ледзве дыхае.

Казалі, што на Ціхана заціхаюць усе пеўчыя птушкі, акрамя салаўя. І прыкмячалі: туман з вечара апускаецца ўніз і кладзецца на зямлю - палепшыцца надвор'е.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была на станцыі Палескай у 1977 годзе - 3,5 градуса цяпла, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Лельчыцах у 1963 годзе - больш за 35 градусаў.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все