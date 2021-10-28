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Пра надвор'е - 29 кастрычніка ў народным календары Лонгін
Сёння надвор’е на тэрыторыі Беларусі вызначалі атмасферныя франты і цёплыя паветраныя масы. Небяспечных метэаз'яў па краіне не адзначалася. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбурананы.
29 кастрычніка ў народным календары Лонгін. Прыкмячалi, калi на схіле дня неба чыстае - да добрага надвор’я на заўтра. Дрэвы ў шэранi - да хуткіх маразоў.
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