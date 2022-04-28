Пра надвор’е - 29 красавіка адзначаецца прысвятак Арына ці Ірына

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была на станцыі Палескай у 1988 годзе - больш за 6 з паловай градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2012-м - у Лельчыцах слупкі тэрмометраў падняліся да 31 градуса вышэй нуля.