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Пра надвор’е - 29 красавіка адзначаецца прысвятак Арына ці Ірына
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.
29 красавіка адзначаецца прысвятак Арына ці Ірына. Прыкмячалі: калі ў гэты дзень пасадзіць капусту, яна вырасце смачнай і сакавітай, а калі алешына заквітнела - час сеяць грэчку.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была на станцыі Палескай у 1988 годзе - больш за 6 з паловай градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2012-м - у Лельчыцах слупкі тэрмометраў падняліся да 31 градуса вышэй нуля.
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