"Пра надвор’е" - 29 снежня магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца

29 снежня магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

І некалькі народных прыкмет: калі дзьме паўночны вецер, але аблокаў не відаць - чакай марозу; увечары на небе з'яўляюцца яркія зоркі - будзе мароз уначы.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Васілевічах у 1930 годзе - больш за 34,5 градуса марозу, а самы цёплы дзень у 1983 годзе - у Брэсце тэрмометры паказалі 10 градусаў цяпла.