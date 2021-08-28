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Пра надвор'е. 29 жніўня ў народным календары Трэці Спас

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон слабаўзбураны.

29 жніўня ў народным календары Трэці Спас. Ёсць і іншыя назвы: Малы Спас, Хлебны Спас, Арэхавы Спас. Адзначаецца канец жніва - "Дажынкі". Асвячалі арэхі, адсюль паходзіць назва Арэхавы Спас. Заўважалі, што вялікі ўраджай арэхаў абяцаў на наступны год добры ўраджай жыта. Калі на Трэці Спас вада спакойная, то восень будзе ціхая, а зіма пройдзе без завей.

Цікавая інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Гродне ў 1966 годзе - 0,6 градуса марозу, а самы цёплы дзень таксама ў Гродне ў 1992 - тэрмометры паказалі больш за 36 цяпла.

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