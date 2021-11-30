Сёння ўмовы надвор'я на тэрыторыі Беларусі вызначала тылавая частка цыклону. На большай частцы краіны адзначалася ўзмацненне ветру парывамі да 15-20 метраў за секунду. На дарогах галалёдзіца. Па поўдні прайшоў моцны снег.



1 студзеня магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага. Некалькі народных прыкмет: калі здарыцца адліга пры паўднёва-заходнім ветры, чакай устойлівае пахмурнае, снежнае надвор'е без вялікіх маразоў. У чародах галак з'явіліся гракі - да цёплай зімы.