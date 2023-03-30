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Пра надвор'е

31 сакавiка магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: зоркі здаюцца драбней звычайнага - да дажджу. Камары з'явіліся - да яснага надвор'я. Лебедзі прыляцелі - да цяпла.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Полацку ў 1952 годзе - звыш 20,5 градуса марозу, а самы цёплы дзень - у 1968-м - у Брагіне тэрмометры паказалі больш за 22 градусы цяпла.

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