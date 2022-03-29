Пра надвор'е - 30 сакавіка ў народным календары Аляксей Цёплы

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

30 сакавіка ў народным календары Аляксей Цёплы. У гэты дзень прынята было сачыць за шырынёй ручаёў. Лічылася, чым шырэйшымі будуць ручаі, тым мацней разальецца вада пры разводдзi. А яшчэ прыкмячалі: ранняе з'яўленне кветак падбелу на праталінах і пагорках - да цяпла ў красавіку.